El estratega habló en conferencia de prensa, donde el tema central es la búsqueda de refuerzos para Colo Colo. Aún no tira la toalla por Martín Rodríguez y avisó que el cupo de extranjero lo pretende ocupar en un defensor para cubrir la lesión de Emiliano Amor.

Quedan apenas dos días para el regreso de Colo Colo a las canchas enfrentando a Deportes Temuco por Copa Chile y siguen sin sumar ningún refuerzo de cara al segundo semestre, algo que tiene inquieto a Gustavo Quinteros y así lo expresó en conferencia de prensa.

“Hoy estamos más debilitados que antes. La idea es incorporar un jugador por línea. La baja de Emiliano Amor nos afectó mucho, porque queríamos traer tres jugadores de nivel para este mercado de cara a la próxima temporada. Esa era mi idea, pelear el próximo año con los jugadores fichados en esta ventana. Cuando tienes a todos los jugadores a disposición con este quipo me animo a jugar ante cualquiera. Cuando falta alguien ya se complica, porque no tenemos un plantel tan numeroso. En este mercado para nosotros no fue fácil”, expuso el DT.

La dirigencia trabaja contrarreloj para darle en el gusto al entrenador, ya que el partido con Inter de Porto Alegre está a la vuelta de la esquina. “Siempre tener a los jugadores desde el inicio es mucho mejor que no tenerlo, por el trabajo y para plasmar que ellos se acostumbren a la idea de juego, así como entrenar con sus compañeros y tener el funcionamiento. Se hicieron las gestiones, pero no se pudieron incorporar nuevos jugadores. Esperemos que lleguen a tiempo, antes de los partidos de la Copa Sudamericana o el inicio del torneo”, agregó.

Gustavo Quinteros aún no suma refuerzos para este semestre. / FOTO: Agencia Uno

Asimismo, se refirió a las complicaciones para fichar a Martín Rodríguez, su gran prioridad en este mercado de fichajes, pero quien parece alejarse del Estadio Monumental para continuar en el exterior.

“Es un jugador importante y una de las opciones. No hay muchas más tampoco. Esperamos estos días sea posible incorporar a Martín, porque si no debemos buscar otras opciones. La prioridad siempre fue volver a tener un jugador que elabore y genere fútbol, que no pudimos reemplazarlo cuando se fue Martín Rodríguez. Tenemos la Sudamericana, el torneo local, que es la prioridad, y la Copa Chile. Necesitamos incorporar jugadores para ser competitivos”, puntualizó.

Gustavo Quinteros reiteró que repatriar a Martín Rodríguez es su prioridad. / FOTO: Agencia Uno

Con la salida de Christian Santos, Colo Colo libera un cupo de extranjero y Quinteros avisó en que zona buscará ocuparlo. “Lo vamos a tener que utilizar tal vez en un defensor, porque lamentablemente no se pudo quedar Ramiro (González), que era la primera opción. Era muy importante para nosotros. Tenemos que buscar un marcador central para reemplazar a Emiliano Amor. Es muy probable que el cupo de extranjero vaya por ahí”, explicó.

Por esa razón, reconoció que Emiliano Velásquez es una opción real para los albos. “Siempre estuvo en carpeta como posible refuerzo. Debemos buscar a un jugador que esté dentro de las características que buscamos y que esté dentro de presupuesto”, completó.