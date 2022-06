El jugador de 22 años es seguido por el Tatengue que hizo un ofrecimiento formal a los albos que fue rechazado. Desde Argentina pretenden mejorar la propuesta, pero en la dirigencia del Cacique no hay interés en desprenderse de ningún jugador.

Mientras Colo Colo sigue buscando contrarreloj refuerzos para satisfacer a Gustavo Quinteros, la dirigencia también debe analizar ofrecimientos que llegan por jugadores, donde no sólo Pablo Solari ha despertado interés en el extranjero durante este mercado de pases.

Cristián Zavala es otro por el que llegan solicitudes a pesar de que no ha logrado consolidarse en los albos. En este Campeonato Nacional 2022 suma apenas 428 minutos repartidos en 12 partidos, en los que no pudo ni convertir ni asistir. A su vez, es sabido que el estratega busca un extremo izquierdo y que esto complicaría aún más su continuidad.

Su situación es seguida por varios clubes extranjeros, de hecho, hasta hace poco era sondeado por el Mazatlán de México, pero en las últimas horas asomó un nuevo interesado y se trata de Unión de Santa Fe de Argentina.

El Tatengue seguía al jugador de 22 años desde su etapa en Deportes Melipilla y por eso presentó una oferta formal a Blanco y Negro, pero esta fue rechazada.

Cristián Zavala no se ha consolidado en Colo Colo. / FOTO: Guillermo Salazar

Desde el elenco argentino no bajan los brazos y en los próximos días subirán la puntería para convencer a los albos. Sin embargo, desde la dirigencia del Cacique han manifestado que no quieren desprenderse del jugador, ya que el plantel aún se mantiene corto y no han podido amarrar a ningún refuerzo.

Por el momento Cristián Zavala se mantiene entrenando junto al resto del plantel en Los Cardales, Argentina y las molestias físicas de Pablo Solari le abren la puerta a sumar minutos frente a Deportes Temuco por Copa Chile.