El estratega habló en la previa del crucial partido del Cacique frente a Internacional de Porto Alegre por Copa Sudamericana, donde no se confía de la ventaja conseguida en el estadio Monumental. Además, confirmó la presencia de Maximiliano Falcón desde el arranque.

Gustavo Quinteros no se confía por la ventaja de Colo Colo: "Nos tenemos que convencer de que el partido está a cero"

Colo Colo se alista para uno de sus partidos más importantes enfrentado a Internacional de Porto Alegre por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana y Gustavo Quinteros ya palpita lo que será este compromiso ante un Beira Rio que promete ser una caldera para los albos.

“El tema del escenario tiene que ser una motivación, no una presión. El ir a un estadio tan lindo, con tanta gente, tiene que disfrutarse. Tenemos que jugar a nuestro mejor nivel para contrarrestar a un gran equipo. Seguramente desde el comenzó irá a atacarnos. Nuestros jugadores tienen que estar motivados y concentrados”, comenzó en conferencia de prensa.

De hecho, el estratega recordó buenas actuaciones que sus dirigidos tuvieron en condición de visitante: “nuestro equipo jugó varios partidos en Copa Libertadores muy buenos, siendo uno de ellos en Fortaleza. Estuvimos sólidos atrás y eficaces arriba. En Perú también jugamos bien, pero estuvimos poco finos. En los últimos dos bajamos con algunos jugadores menos. La experiencia es que jugamos bien en la Libertadores y que jugamos ben ante Inter en Santiago. Debemos entrar convencidos de hacer lo que sabemos, estar concentrado en todos los detalles y saber que se juega un partido definitorio”.

Los albos sólo tienen una duda y es quien reemplazará al lesionado César Fuentes, algo que fue abordado por el DT quien confirmó la presencia de Maximiliano Falcón. “Tenemos opciones para el puesto de volante central. Pizarro o Gil pueden jugar por ahí. César es un jugador importante, se conoce bien con Pavez en la recuperación y asociación. Lo sentimos, pero no tengo dudad de que el que lo reemplace lo hará de la mejor manera”, explicó.

Colo Colo llega con la ventaja de 2 a 0. / FOTO: Agencia Uno

Asimismo, restó importancia a los antecedentes de cada club y sólo se enfoca en encarar el partido como si no llegaran con ventaja. “La historia a veces es importante y otras veces no. El fútbol es ahora. Tenemos un equipo competitivo, que si jugamos al máximo le podemos ganar a cualquiera y en cualquier cancha. Tenemos que convencernos que el partido está 0-0, que es un partido nuevo. Debemos empatar o ganar, mantener el cero en nuestro arco y no dejar de pensar en el arco rival. Si tenemos opciones de atacar, tenemos que hacerlo y terminar la jugada, aprovechar la falencia del rival”, complementó.

Finalmente, reveló que hubo un tirón de orejas en la interna con respecto a las expulsiones. “Hemos cometido errores con las expulsiones. Lo hemos hablado mucho. No tiene que volver a pasar, porque perjudicamos al equipo. Estamos preparados para jugar y no pensar en el arbitraje. Si hacemos bien lo que entrenamos tenemos muchas posibilidades de pasar”, cerró.