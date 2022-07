El Kaiser conoció en terreno el desarrollo de Alexander Oroz en las series menores de Colo Colo, y por eso no duda en postularlo como el reemplazante del Pibe, quien fue transferido a River Plate.

Jaime Pizarro se la juega por Alexander Oroz para reemplazar a Pablo Solari: "Su potencial le da un plus importante"

Colo Colo no sintió la partida de Pablo Solari ante Audax Italiano y pudo sacar adelante el partido para ganar por 2 a 1 y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2022.

De todos modos, más allá del resultado, en las próximas semanas se vendrá una dura competencia para definir al reemplazante del Pibe, ya que Gustavo Quinteros cuenta con varias alternativas en el puesto.

Por esa razón, Jaime Pizarro siente que no será problema suplirlo y en conversación con DaleAlbo expresó su confianza por los jóvenes. “Siempre se ha destacado el tema colectivo y, efectivamente, siendo un jugador tan significativo y relevante, va a estar en el equipo el poder soslayar estas cualidades y características con los matices de la juventud o de buscar enfatizar en otras características. No me cabe duda que hay potencial y cualidades para que el equipo siga compitiendo como lo ha hecho en la primera parte del campeonato”, comenzó.

El Kaiser incluso postuló de reemplazante a un jugador que vio desarrollarse en inferiores junto a su hijo Vicente. “Los jóvenes han tenido un proceso de formación, de preparación bien completo. Si uno mira lo que (Alexander) Oroz ha hecho, ha sido muy importante por su capacidad de definir, por sus partidos y lo determinante que han sido sus goles. Hay que recordar lo que significó el gol con Everton y con Universidad Católica. Creo que eso, indudablemente, robustece su experiencia y su relevancia”, apuntó.

En esa misma línea, profundizó en las razones de porque la Flecha puede aportar entre los titulares. “En el periodo que estuvo en Deportes Iquique fue muy importante en términos de fortalecimiento de juego. Tiene las cualidades para moverse por ambas bandas, cuestión que le agrega un plus importante. Tiene mucho potencial y capacidad de generar ocasiones”, agregó.

Finalmente, Pizarro dedicó palabras como hincha para Pablo Solari. “Entre los colocolinos existe gratitud por su compromiso y desempeño. El deseo del mayor de los éxitos para este nuevo desafío que, para él, tanto personal como profesionalmente es un tremendo incentivo”, cerró.