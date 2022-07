Maximiliano Falcón se ha vuelto voz autorizada en medio del buen momento que tiene a Colo Colo como único puntero del Campeonato Nacional 2022. El charrúa sigue confirmando que es pieza clave para la defensa de y no ha sentido la ausencia de Emiliano Amor, viéndose cada vez más cómodo haciendo dupla con Matías Zaldivia, jugador que ha ido de menos a más en su rendimiento.

“Esto es un trabajo en conjunto. Con Emiliano Amor por ahí al principio había detalles que mejorar, pero todo se va aceitando. Lo mismo ahora. Matías no venía siendo titular y el ritmo ya lo está agarrando muy bien, entonces la continuidad de partido y el ritmo te lleva a eso, a entenderse mejor, tener mejor dialogo, si siente bien o no, de cómo pararse. Tenemos un buen dialogo con Matías”, expuso el charrúa en conversación con Pelota Parada de TNT Sports.

El zaguero también tuvo palabras para analizar la llegada de Marco Rojas, donde reveló la cariñosa bienvenida que le dieron en el plantel.

“Es rapidito, es bastante técnico. El otro día subieron unas definiciones que estuvo entrenando él. El segundo día entrenó con nosotros, hicimos un reducido y le pegamos un par de patadas para darle la bienvenida entre Mati (Zaldivia), Gabi y otros jajaja pero siempre cuidando al compañero, él sabía que era una bienvenida. En su cara se ve que está feliz y mientras venga un refuerzo y sea para sumar, bienvenido sea”, narró.

Falcón se puso más serio al momento de abordar los próximos desafíos del Cacique frente a Huachipato en el Estadio Monumental y el Superclásico ante Universidad de Chile en Talca.

“Hay que ir partido a partido y tratar de neutralizar al rival, que en este caso es Huachipato, ver sus debilidades, tratar de atacar por ahí y contrarrestar sus fortalezas. Después la semana de clásico todos sabemos cómo se vive, en el primer momento que llegué te hacen saber que esos se ganan. Será otro clásico que si me toca jugar estaré muy agradecido. Me gustan esas clases de partido. En Talca por ahí la cancha no importa tanto, solo que se genere un buen ambiente. Tenemos buenos recuerdos ahí, pero es un partido que vale tres puntos con un sabor diferente”, comentó.

Falcón habló de todo el presente de Colo Colo. / FOTO: Agencia Uno

Finalmente, no dramatizó por la partida de Pablo Solari del Cacique y sostiene que tienen la capacidad para quedarse con el título.

“Lo de Pablo creo que se lo merece, por lo que le dio al club. Llegó de una forma diferente, se le abrió una oportunidad, la aprovechó y le fue bien. Que se vaya un jugador por ahí se resiente un poco, pero siempre priorizo en desearlo lo mejor porque lo queremos mucho. Pero este plantel alcanza para ganar un título, ahora estamos primeros, pero estamos bien, hay jugadores competitivos”, cerró.