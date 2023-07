En Colo Colo el tema de los fichajes y algunas salidas ha sido tema importante en las últimas semanas, en la que sin duda uno de los temas que ha generado un alto impacto, pero que ha contado con poca aclaración ha sido la salida del volante Marco Rojas, quien no será parte de los ‘Albos’ en este segundo semestre.

Para esta jornada, el hoy ex volante del ‘Cacique’ dialogó con el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports y reveló el gran motivo que lo hizo tomar la decisión de dejar Colo Colo, en la que descartó cualquier tipo de polémica.

“Yo no voy a meterme en detalles, pero mi salida es una mezcla de un tema personal y familiar. Ahora tengo el tiempo para estar con la familia, estoy agradecido por eso y voy a aprovechar esta oportunidad. Por esos temas yo quise tomar el tiempo para estar con ella”, partió señalando Rojas.

Sobre lo que fue su experiencia en el ‘Popular’, el ‘Kiwi Messi’ tuvo puras palabras de agradecimiento para el hincha de Colo Colo, a quien le agradeció siempre todo el cariño y el apoyo constante al equipo dentro de su periplo en el club.

Marco Rojas fue campeón con Colo Colo | Foto: Photosport

“Esa experiencia de la hinchada, de los partidos afuera, que la hinchada seguía por todos lados, fue realmente increíble. Yo me llevo eso más que nada, el ambiente del estadio. Las canciones siguen en mi cabeza y ya no las escucho en el estadio, pero siguen ahí. (…) Lo más importante fue la experiencia, la hinchada, los ambientes de acá son cosas que nunca voy a olvidar”, confesó.

Sobre lo que será su futuro, el volante no dio indicio alguno sobre lo que podrían ser sus próximos desafíos, en la que indicó que ahora quiere estar tranquilo y pasar tiempo con la familia.

“Ahora voy a estar con mi familia un poquito. Disfrutaré y aprovecharé la oportunidad. Por eso quise tomar el tiempo para estar con ellos. Lo principal es pasar tiempo con la familia”.

“La verdad no estoy evaluando nada. Primero viene el tema principal, algo personal. Cuando logre tener eso tiempo, veré qué viene después. No he tenido ese tiempo. Debo tenerlo para una respuesta”, explicó en TNT Sports.

Finalmente, Rojas hizo un breve resumen de lo que ha sido todo lo que le ha tocado vivir en nuestro país, en la que indicó que ha sido feliz, se ha divertido y que agradece el poder conocer una nueva cultura y el anhelado lugar donde nació su padre.

“Me divertí harto. Son chicos muy buena gente. Diversión fue harta. Estoy muy agradecido por la experiencia cultural. Era algo que siempre quise hacer: vivir en Chile, conocer el país de mi papá, a la gente. Y lo hice. Es un camarín especial, distinto a mi cultura”, concluyó.