Colo Colo nuevamente no pudo concretar una segunda victoria consecutiva en el Campeonato Nacional, ya que tras vencer a Audax Italiano el día martes, no logró hacer lo mismo con Unión Española y se llevó un punto del estadio Santa Laura.

Alexander Oroz abrió la cuenta para el Cacique, pero una vez comenzado el segundo tiempo Rodrigo Piñeiro igualó el marcador en Independencia, en un partido que nuevamente tuvo como una de las figuras al portero Fernando de Paul.

Uno que quiso entregar su diagnóstico es Severino Vasconcelos, histórico de Colo Colo que conversó con Bolavip Chile sobre el momento que viven los Albos, y se mostró molesto por la cantidad de refuerzos que se piden en Macul:

"Se está hablando tanta cosa de contrataciones, yo creo que tiene que parar y jugarse con el equipo y los jugadores que contrataron. Colo Colo está muy perdido, porque no sabe qué futbolistas van a jugar. Colo Colo está delirando, tiene que ser un equipo fuerte", lanzó el 'Vasco'.

Vasconcelos criticó a Colo Colo tras su empate con Unión Española | Foto: Photosport

También no se mostró poco optimista de cara a los siguientes desafíos de Copa Libertadores: "Yo no sé qué va a pasar en Argentina, no sé si Colo Colo va a clasificar, ahora todo el día se pide más contrataciones, no po'".

"Se empató, y es un mal resultado para Colo Colo, es un equipo que no hace goles. Colo Colo es una potencia, es un equipo grande, todo el mundo habla pero no hay una tranquilidad para los jugadores. Los que están entrando en Colo Colo están muy presionados, que es lo que está pasando ahora", cerró el brasileño naturalizado chileno.