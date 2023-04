Una semana especial vivió Gabriel Suazo, luego de las declaraciones de su ex representante, donde lo acusó de marcharse con Fernando Felicevich además de no dejar un peso para Colo Colo con su transferencia al Toulouse de Francia.

Pero mientras los albos juegan en el sur ante Huachipato, el ex capitán del Cacique vuelve a demostrar que su corazón es bien albo, porque las redes sociales de su club lo captaron atento a lo que pasa en el estadio Cap de Talcahuano.

Suazo quedó en la polémica con Colo Colo. Foto: Photosport

"No hay duda de que Gabi se perderá un partido de Colo Colo", destacan en sus plataformas digitales.

Una escena que se dio mientras el plantel se iba a subir al avión que los lleva a Brest, para enfrentar mañana al Stade Brestois por la fecha 12 de la Ligue 1.

Eso no fue todo, porque en el computador que Suazo veía el partido, también sufría con el viento y la lluvia que pegaba fuerte en ese momento, pero que no fue impedimento para ver por un rato a sus ex compañeros de Colo Colo.

Revisa la escena de Gabriel Suazo: