Colo Colo tiene un importante compromiso durante este domingo para continuar siendo el líder del Campeonato Nacional 2022. Los albos ya dejaron atrás la eliminación de la Copa Sudamericana ante Inter de Porto Alegre y ahora se enfocarán en el torneo y en la Copa Chile.

Pero Gustavo Quinteros ha tenido grandes dificultades para armar el once titular y durante estos días se ha decido por nuevos nombres y que son de la cantera para que sumen minutos de cara los desafíos del semestre.

El Cacique no podrá contar con Óscar Opazo, Jeyson Rojas y Esteban Pávez quienes están suspendidos. Además tiene las bajas obligadas Emiliano Amor y César Fuentes por lesión. Otro que está entre algodones es Leonardo Gil y el entrenador santafesino optaría por no incluirlo en este once titular. Vicente Pizarro tampoco será incluido para este duelo.

Por aquello que las novedades en el equipo titular albo recaen en tres jugadores Sub-21. Se trata de Dylan Portilla, Pedro Navarro y Bruno Gutiérrez. Eso sí, Quinteros haría una modificación con Gabriel Suazo, quien pasaría al mediocampo.

Sin más, este sería el posible once: Brayan Cortés; Bruno Gutiérrez, Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia y Pedro Navarro en defensa; Dylan Portilla, Gabriel Suazo y Gabriel Costa en el mediocampo; Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Agustín Bouzat en delantera.

El capitán albo pasaría al mediocampo ante La Serena | Foto: Agencia UNO

Colo Colo marcha en la primera ubicación con 30 unidades y una victoria les permitiría seguir en la cima de manera solitaria.