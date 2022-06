Cóndor Rojas contundente con Colo Colo por frustrada venta de Pablo Solari: "No es Caszely ni Zamorano para no dejarlo ir"

Colo Colo hizo su retorno oficial a las canchas tras el receso y fue en Copa Chile donde igualó contra Deporte Temuco en el Estadio Monumental. Sin embargo, otro de los temas que aún está pegando coletazos en la situación de Pablo Solari.

El argentino tuvo una oferta desde el América de México durante este mercado de invierno, equipo que ya había preguntado por él a inicios de año y que tampoco logró convencer a la tienda alba de venderlo.

Ahora, aquella situación no cambió mucho y nuevamente desde el Cacique se negaron a la salida del jugador a las Águilas, lo que generó algo de molestia en el joven atacante albo contra algunas personas de la dirigencia.

Roberto "Cóndor" Rojas abordó esta situación y en conversación con Redgol. "Yo creo que si él (Pablo Solari) ya no tiene ninguna amabilidad de jugar por el club, deben liberarlo y venderlo. No puedes tener a un jugador que no quiera jugar, eso es básico", sostuvo el ex arquero.

El Pibe no saldrá de Colo Colo tras la oferta del América de México por él | Foto: Agencia UNO

Aunque las declaraciones del Cóndor no quedaron allí, pues cree que los jugadores de hoy en día ven las cosas de distinta manera y además tienen a los representantes a su alrededor.

"Es que los jugadores no piensan solo por ellos, los empresarios se meten en sus cabezas y entre más joven venden a un jugador más provecho le van a sacar. Hoy el jugador decide por un conjunto de personas que lo rodean", agregó.

Por último, el ex seleccionado chileno también cree que el club debe pensar en la ida del ex Talleres. "Cuando los resultados no vengan, el precio será otro. Y no es Caszely ni Zamorano para no dejarlo ir", cerró.