El periodista, Cristián Arcos tuvo palabras para lo que ha sido el actual mercado de Colo Colo pensando en la temporada 2023, en la que considera que no ha sido muy bueno para lo que son los próximos desafíos del club

Cristián Arcos crítica duramente el mercado de Colo Colo: "Han cubierto, pero no se han reforzado"

Colo Colo ya alista sus últimos detalles para comenzar su pretemporada pensando en el 2023, mientras se espera aquello, la directiva del ‘Cacique’ trabaja a fondo en lo que es la estructuración de su plantilla para los desafíos que se le avecinan al club, en la que hasta el momento han oficializado las incorporaciones de Fernando de Paul, Ramiro González y Matías Moya.

Ante el mercado que ha realizado el reciente campeón del fútbol chileno, el periodista Cristián Arcos tuvo palabras en Radio ADN para lo que ha sido la expedición de los directivos del club para conseguir refuerzos, en la que indica que hasta el omento no han realizado fichajes importantes tras las partidas de jugadores claves para Gustavo Quinteros.

“Tiene que armarse, hasta ahora se ha ido sumando en virtud a los jugadores que partieron y ahí buscar ciertos reemplazos. Reemplazos en calidad, cantidad de jugadores, jugadores que tienen cosas importantes, pero que deben mostrar en un equipo grande como Colo Colo”, partió señalando Arcos.

Tras los arribos de De Paul, González y Moya, para el comunicador estos no son considerados refuerzos, sino que jugadores que cubren espacios de ex ‘Albos’ que partieron, en la que hace alusión a que hasta día de hoy aún no pueden encontrar al nombre que pueda suplir la salida de Gabriel Costa.

Matías Moya fue el último refuerzo que ha presentado Colo Colo | Foto: Colo Colo

“Siento que todavía no se ha reforzado mucho, siento que ha cubierto los espacios que dejaron, algunos inesperados, como lo de (Gabriel) Costa, en donde aún no hay un jugador (para su reemplazo)”, detalló en ADN.

Finalmente, Arcos tuvo palabras para lo que es la situación del goleador de los ‘Albos’, Juan Martín Lucero, en la que avisa que Colo Colo debe tener ojo y buscar un jugador de sus características para tener una alternativa de nivel ante una ausencia dentro de la temporada del ‘Gato’ o una posible salida del club tras su buen 2022.

“Con el tema del centro delantero hay dos cosas, uno el cual es encontrar una alternativa para Juan Martín Lucero o porque en Colo Colo ya saben que en el radar de otros equipos pueden estar en la búsqueda de Lucero y perder a un jugador como él con un campeonato desarrollado o avanzado, es mejor tener otro delantero”, cerró.