Bruno Barticciotto es uno de los jugadores que están en la carpeta de Colo Colo para reforzarse de cara a la temporada 2023 y ante aquello es que la opiniones han sido diversas.

Cristián Arcos fue consultado en Los Tenores de ADN si es el momento para que el delantero realice el gran salto y más aún cuando Universidad Católica ya aclaró la situación contractual.

"Tiene toda las condiciones, pero creo que le falta jugar más, le falta un campeonato de corrido. Él dice 'yo contento con el segundo semestre en Palestino' donde jugó harto y cuando juega mete goles y además tiene influencia en el juego. No es solo un tipo que te la emboca, tiene influencia en el juego, ese tipo de atacante", sostuvo.

"Hay mucha y quizás por una memoria cultural, que tratan de compararlo con Marcelo (Barticciotto) y no tiene nada que ver la manera de jugar. Marcelo era un jugador que iba por los costados, por las puntas, que se enganchaba. Bruno es más 9, se crió siempre como 9, pero no el grandote o de pivote, sino más asociado. Pero creo que le falta jugar más, tiene un gran potencial, pero le falta un año continuo", agregó.

El delantero sería una de las opciones que estaría en carpeta del Cacique | Foto: Agencia UNO

En cuanto a la consulta de si en el Cacique podría encontrar ese año de corrido para seguir ganando experiencia, el periodista fue claro.

"No creo que juegue tanto y es joven todavía. Ahora, es una dificíl pregunta, porque si te llega una oferta de un equipo grande como Colo Colo o de afuera, es súper difícil decirle que no a ella ¿cómo le dices que no a una oferta muy buena, aunque sepas que jugarás poco? Es súper difícil", cerró.