Colo Colo fue de más a menos en Copa Libertadores y quedó eliminado de Copa tras caer por 3-4 como local ante Fortaleza. Los albos no pudieron mantener el buen rendimiento con el que iniciaron el certamen y en el cierre de la fase de grupos evidenciaron el desgaste de la campaña.

El propio Gustavo Quinteros anticipó que habría rotación antes de comenzar el torneo continental, pero optó por mantener el equipo en los dos frentes, incluso con lesionados. Esto fue abordado por Cristián Basaure, quien apuntó a la planificación del DT por no dosificar e insistir en mantener a Emiliano Amor, uno que se vio muy mermado físicamente.

"No dosificar pasó la cuenta. El técnico tenía que tomar una decisión y del arranque de temporada la tomó. Eso da la posibilidad de que pase lo de ayer, un equipo desgastado como con Amor, que incluso le preguntaron y se molestó porque dijo que no estaba lesionado. Está asumir esa responsabilidad de 'si lo voy a hacer jugar constantemente, siento que no me están dando y sigo insistiendo...'. Me parece que eso se notó en los últimos partidos", expuso en el programa RedGol en La Clave.

El comentarista abordó las claves tácticas donde el Cacique fue superado por los brasileños, poniendo énfasis en el bloque defensivo. "Me llamó la atención lo mal parado que estaba Colo Colo, la desorganización, lo mal que se vio corriendo hacia su arco. Un partido lo puedes perder, pero con lo simple, un equipo que tuvo 35% de posesión, que convirtió cuatro y pudo hacer seis, habla de una eficacia tremenda. La contra era demasiado eficaz. Recuperaba con un pase, quedaba solo a la espalda de Falcón que se vio muy bajo y desordenado, hubo falta de velocidad y cobertura en la línea defensiva. Fortaleza llegaba y te convertía. Con el segundo tiempo de River, es lo más bajo que hecho Colo Colo. Y en el momento menos oportuno", analizó.

Los albos deberán conformarse con jugar los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde la idea es competir. Sin embargo, Basaure cree que necesitan sumar incorporaciones para encarar de buena forma la competición.

"Si el club apuesta a ir por Copa Sudamericana, tiene que reforzarse. Si el club quiere competir y ver donde llega, me parece que con el equipo que tiene lo puede hacer. Si no se vio bien en los últimos dos partidos, creo que dependerá del objetivo del club. Un par de refuerzos le vendría muy bien, porque si no está Lucero el equipo funciona de otra manera, si no está uno de los centrales Colo Colo se ve mal. Hay posiciones que pueden reforzarse", cerró.