Colo Colo inició la pretemporada el 2 de enero. El Cacique sin embargo no tenía un importante integrante en el plantel. Se trata de Maximiliano Falcón, quien aún no se integra a los trabajos del equipo de Jorge Almirón. Esteban Pavez reveló que llamó a Peluca.

“Con Maxi hablé el mismo día que nos íbamos. Ese día creo que nos íbamos a las 12 al aeropuerto, yo 10 para las 2 lo llamé, porque era el último jugador que faltaba, preguntándole en qué estaba”, expresó el capitán del Popular.

El mediocampista mencionó la respuesta del zaguero uruguayo: “Me dijo que no iba a venir, que tenía que solucionarlo con Aníbal y me quedé con eso, de ahí para acá no he hablado nada”.

Pavez considera que el futbolista debería estar en las prácticas, pero de todos modos no se mete en las decisiones personales: “Lo único que sé es que él tiene contrato vigente, él debería estar entrenando, pero esa es una decisión que uno no se puede meter. No sé qué pasa más allá, creo que eso ustedes deberían preguntarle directamente al presidente o a Maxi cuando esté”.

Maximiliano Falcón habló con Esteban Pavez el primer día de pretemporada. (Foto: Photosport)

Esteban Pavez por Maximiliano Falcón: “Lo llamé ese día porque no llegó al camarín”

El capitán de los Albos reiteró su posición sobre el tema de la integración con el equipo, pero cree que los que deben dar las respuestas son Aníbal Mosa y Maximiliano Falcón: “A mí me gusta que todo el plantel empiece la pretemporada el primer día, Maxi no llegó. No sé los motivos, ustedes deberían preguntarle a él o al presidente, pero más allá no lo sé”

También confesó que ahora no ha dialogado con Peluca y reitera que lo llamó el día que inició la pretemporada: “No he hablado con él, no sé si tiene ofertas, no sé si quiere partir, no sé cuál es su postura. Lo único que te digo fue que lo llamé ese día porque no llegó al camarín, lo llamé 10 para las 2, porque a las 2 nos íbamos y él me dijo que tenía algo con Aníbal y que por eso no se iba a sumar. Más allá no sé, no te podría decir”.