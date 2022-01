Cristián Basaure no escatimó en halagos a Joan Cruz y lo visualiza como un proyecto en Colo Colo: "Me parece un extraordinario futbolista"

Colo Colo se prepara con todo para iniciar el Campeonato Nacional 2022 este domingo cuando tenga que recibir a Everton de Viña del Mar como flamante Supercampeón tras haber derrotado a Universidad Católica en la final de la Supercopa.

El conjunto albo tendrá una baja obligada en el debut del Campeonato ante los ruleteros, ya que Leonardo Gil no podrá decir presente por acumulación de tarjetas amarillas que arrastra desde el torneo pasado.

Una de las variantes que Gustavo Quinteros ha pensado para suplir al ‘Colo’ es la de Joan Cruz, el joven volante surgido de la cantera alba que el año pasado se lució con una asistencia clave para derrotar a la UC en el epílogo.

Cristián Basaure, ex futbolista y actualmente comentarista de programas deportivos, se refirió en RedGol en La Clave a lo que podría llegar a ser Cruz en los albos y lo elogio hasta más no poder: “Me parece un extraordinario futbolista”, dijo de entrada.

‘Basa’ profundizó diciendo que “En la Sub 20, el Campeonato que se jugó acá en La Calera me tocó comentar un par de partidos y la verdad está con una confianza y tiene un talento tremendo”, aseguró.

El ex jugador incluso se refirió, en el cierre, a la posibilidad de que Cruz tome la plaza de jugador Sub 21 en el once estelar albo: “Yo creo que si le dan esa posibilidad de ser el Sub 21 y le dan continuidad, puede set un gran aporte y un activo importante para Colo Colo y una posible venta en el día de mañana”, cerró.