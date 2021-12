El comunicador de Deportes en Agricultura fue enfático en opinar que, a su criterio, Colo Colo no da un salto de calidad con las contrataciones de Cristián Zavala y Esteban Pavez y son solamente incorporaciones.

Cristián Caamaño fue enfático con Cristián Zavala y Esteban Pavez: "Colo Colo ha sumado futbolistas pero no ha dado un salto de calidad"

En el día de ayer, trascendió que Esteban Pavez se convertiría en el segundo refuerzo de Colo Colo, toda vez que los albos cerraron en vísperas de navidad a Cristián Zavala como el primer jugador en reforzar al plantel de Gustavo Quinteros.

La inminente llegada de Pavez le sumaría alternativas a Gustavo Quinteros en el mediocampo y podría, eventualmente, aportarle competencia a Leonardo Gil y César Fuentes, quienes son prácticamente inamovibles para el director técnico del Cacique.

Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura, mostró escepticismo con la eventual llegada del formado en los albos: “Sin ánimos de ponerse Grinch, hasta ahora han llegado incorporaciones, son jugadores para sumar al plantel, ninguno va ser titular. Estando Fuentes y Gil no va ser Pavez, quien se fue de Colo Colo sin que nadie lo extrañara el 2019 y llegó Rossi (Iván) como volante central”.

Después, complementó: “Después se fue a medio oriente y ahora en México prácticamente no ha jugado y tiene 33 años. Arranca de atrás y puede que termine jugando, pero a priori Colo Colo ha sumado futbolistas, pero no ha dado un salto de calidad, no ha acortado la brecha de plantel con Católica”.

El comunicador cree que el puesto de delantero será clave y, el que llegué, no tendrá mayor competencia:“Hay que ver el 9, ojalá que sí sea de jerarquía. El que llegue va ser titular porque la competencia es baja, pero tiene que marcar diferencia para que no termine para contramano de Quinteros, Morales y Parraguez jugando”, cerró.