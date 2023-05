El periodista nacional, Cristián Caamaño, se refirió al culebrón que afecta a Colo Colo con la suplencia de Brayan Cortés y solto una verdadera bomba donde asegura que el portero no jugará más en todo lo que queda del semestre.

La polémica se instaló en Colo Colo las últimas semanas con la suplencia de Brayan Cortés, quien venía siendo un titular indiscutido en los últimos años en el Cacique, y la ahora nueva titularidad de Fernando De Paul.

Cuando se pensaba que Cortés podía volver ante Boca Juniors, Gustavo Quinteros ratificó en el arco al ex Everton de Viña del Mar y también lo haría en el compromiso de mañana ante Audax Italiano, por lo que la vuelta del ex Deportes Iquique a la titularidad no tiene fecha.

Cristián Caamaño, periodista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, sumó antecedentes al culebrón que afecta a los albos y soltó una verdadera bomba que podría remecer el arco del Cacique este año.

Por ahora, Gustavo Quinteros se la juega con Fernando De Paul. | Foto: Photosport

“Brayan Cortés no va jugar más este semestre. Esa decisión ya la tiene adoptada Gustavo Quinteros”, dijo sin pelos en la lengua el comunicador sobre las opciones del arquero de La Roja en esta mitad del año.

En esa misma línea, Caamaño complementa diciendo que “Si De Paul no se manda ninguna macana, independiente que gane o pierda Colo Colo, Brayan Cortés no va jugar en todo el semestre. Quedan tres partidos esta rueda, pasa que el torneo termina el 21 y el 24 juegan ante Monagas en Venezuela y después va el 6 de junio a Buenos Aires.

“Ahí es donde uno dice bueno, cuándo se va acabar la sanción a Cortés o definitivamente se queda con De Paul para el resto del año”, remató en el cierre.

Si bien aún se desconoce cuál fue el motivo exacto por el cual Quinteros sentó a Cortés, lo concreto es que el buen nivel de De Paul y la cantidad de partidos que han pasado dan para pensar que el estratega albo prescindiría del seleccionado en el futuro inmediato.