La teleserie de diciembre entre Cristián Zavala y Colo Colo pareciera que llegó a su fin, toda vez que el ahora ex Deportes Melipilla estaría listo en los albos y sería oficializado a la vuelta de sus vacaciones.

El ex potro tuvo una excelente temporada con su equipo, con el cual logró salvarse deportivamente del descenso en la última fecha. Pese a eso, junto a Gonzalo Sosa armaron una dupla temible que siempre inquietó a las defensas rivales.

Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura, comentó el posible fichaje de Cristián Zavala en los albos y fue escéptico: “Yo tengo mi aprehensión como la tuve con Gaete quien, sin espacio, pierde esa chispa, esa sorpresa que con Melipilla la tenía porque los equipos que enfrentan a Melipilla eran los protagonistas”, comenzó explicando.

“Melipilla jugaba mucho a la segunda pelota y, fundamentalmente, a la velocidad de Zavala para habilitar a Sosa. Voy a darle ese signo de interrogación más allá de que, en los dos partidos con la selección, mostró personalidad y carácter”, complementó el comunicador.

Lo cierto es que Zavala, probablemente, estampará su firma para ser jugador de Colo Colo a la vuelta de sus vacaciones y podrá estar a disposición de Gustavo Quinteros para la pretemporada. Caamaño, eso sí, no quiso augurar más allá en el cierre: “Si lo pinto como el nuevo Mbappé pero después no juega, me la van a cobrar”, remató.