Cristián Leiva conoce de cerca a Alexander Oroz y llena de elogios a la figura de Colo Colo en el clásico: "No se cansa de luchar"

Colo Colo no hizo un gran partido en su visita al Estadio San Carlos de Apoquindo ante Universidad Católica y durante largos pasajes del compromiso parecía que no había por donde poder rescatar un punto.

Eso hasta que llegó el minuto de la suerte para Alexander Oroz, canterano albo que había entrado un par de minutos antes. Tras apurar en un lateral, Pablo Solari habilitó a Óscar Opazo, quien a su vez tocó al medio para Oroz que definió con un zapatazo al ángulo para poner el 1-1 final en un partido que estuvo lleno de polémicas dentro y fuera de la cancha.

Cristián Leiva, ex director técnico de Iquique que hizo debutar a Oroz en Primera División con los celestes y que, además, lo tuvo en la Selección Chilena Sub 15 y Sub 17 habló con Las Últimas Noticias sobre la descollante actuación del canterano albo y el origen de su apodo.

“Él siempre ha destacado por ser muy inteligente tácticamente y poder jugar en distintas posiciones. Las posibilidades que ha tenido en Colo Colo son pocas, y ha demostrado en esas pocas veces que ha tenido que es distinto y que tiene gol. Ha definido partidos claves y él no se cansa de luchar”, comenzó diciendo el Flaco Leiva.

El ex DT de Oroz recalcó la importancia del roce internacional que ha tenido el canterano albo para su formación profesional: “Tiene muchos partidos internacionales con la Selección, entonces eso a él lo hace distinto”.

Leiva reveló que, incluso, fue él quien le puso el apodo a Oroz: “Yo le puse flechita, porque era muy flaquito y rapidito, cuando tenía 14 años, entonces ahí quedó como el ‘flechita’ Oroz. Así le puse en la selección. Él tiene una personalidad muy introvertida, pero dentro de la cancha se convierte. Tiene un futuro grande, tiene muchas cualidades”.

El gol de ayer fue la segunda vez que Oroz salva a Colo Colo de un descalabro, tras haberlo hecho en la primera fecha ante Everton de Viña del Mar en donde abrió el marcador para un partido que terminaría 2-0. Ayer, Colo Colo casi se va con las manos vacías de San Carlos, pero apareció Oroz para salvar nuevamente al Cacique que ahora solo piensa en River Plate.