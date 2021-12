A principios de temporada, Cristián Zavala quizás nunca imaginó que terminaría el 2021 siendo llamado por Martín Lasarte para que integrara la Selección Chilena en dos amistosos en Norteamérica. Probablemente, también, no imaginó el excelente año que tuvo junto a Deportes Melipilla que lo llevaría a estar en la órbita de Colo Colo para el 2022.

Desde hace un par de semanas a la fecha, ha sonado con mucha fuerza el nombre del jugador de los potros en Macul e incluso se habla de que ya tendría todo acordado para llegar bajo las órdenes de Gustavo Quinteros.

En conversación con La Tercera, el jugador abordó el interés de Colo Colo, asegurando de entrada que “No me han llegado ofertas a mí. Todo le llega a mi representante. Con ellos no he podido conversar, les he pedido que no me avisen y que no me llenen la cabeza de cosas, porque no me sirve. Lo de Colo Colo no lo tengo claro, no sé qué tan real es, pero, si es así, quiero dar ese salto, me lo gané. Quiero darlo”, dijo.

Zavala fue enfático en señalar que quiere disputar el máximo torneo continental de este lado del continente: “No sé si por Colo Colo. Yo quiero jugar la Copa Libertadores, porque fui a la Sudamericana con Coquimbo y no pude sumar minutos. Quiero sentir esa presión, quiero ir a un equipo grande. Si no se da en Chile, no tengo problema en que sea afuera”, avisó.

El potro, quien contó que “Hasta los 15 años estuve en Colo Colo, pero tuve un problema con un técnico y salí, fue un problema interno”, aseguró que incluso no interferiría con Pablo Solari, una de las joyas albas: “Por lo que he escuchado, al profe Quinteros le gusta más Solari por el sector derecho. Yo juego por el izquierdo. Si se da la opción de ir, voy a pelear el puesto siendo leal y trabajando para el equipo y para mí”, remató.