Colo Colo no ha tenido el mejor inicio de temporada en el Campeonato Nacional 2023. El Cacique aún no termina de encontrar el mejor nivel, el cual le conocimos el pasado año y que lo llevó a levantar el título. Aquello, principalmente por la partida de varias figuras.

Sin embargo, hay otro jugador que ha perdido protagonismo dentro del plantel dirigido por Gustavo Quinteros y se trata de Marco Rojas. El "Kiwi" no ha estado en las primeras planas de los albos y ni siquiera fue convocado en los últimos duelos.

Por lo mismo, es que Daniel Arrieta entregó detalles de lo que es la situación del extremo y cuáles serían los factores que lo tendrían alejado de las canchas en el conjunto colocolino.

"Dos últimos partidos de Colo Colo, no ha estado ni en los 20 jugadores que habitualmente convoca Gustavo Quinteros, o sea no va ni al hotel. Hay dos factores: que ha tenido molestias físicas anteriormente, pero en este caso me parece que netamente sale por decisión técnico y lo dijo Quinteros también que va por un tema del nivel exhibido por Rojas", conenzó explicando Arrieta.

Por último, el reportero manifestó que "ahí yo creo que es un futbolista que tras estas decisiones que ha tomado Quinteros, es muy evidente que perdió y está perdiendo mucho terreno en Colo Colo, porque hay jugadores que están antes que Rojas. Ahí hay un jugador que tiene que recuperar Quinteros o definitivamente perderá totalmente protagonismo en la temporada", cerró.