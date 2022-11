Daniel Arrieta dio a conocer en Pelota Parada de TNT Sports dos temas que tienen trabajando a la dirigencia de Colo Colo para cumplir con las peticiones de Gustavo Quinteros con miras al 2023 y que tienen que ver con Gabriel Costa y Agustín Bouzat.

“La prioridad para Colo Colo es Gabriel Costa. Están cien por ciento centrados en la renovación del jugador y ojo, Gustavo Quinteros quiere sí o sí la continuidad de Costa porque se transformó para él en un jugador importantísimo en todo este año y el pasado. Gabriel Costa está en negociaciones con Colo Colo", sostuvo el periodista.

"Ya le hicieron la primera oferta, fue rechazada. Le hicieron una segunda oferta y ahora desde el lado de Blanco y Negro están esperando la respuesta, que tampoco hagamos escándalo o que tampoco nos llame la atención si es rechazada, porque son procesos claros que se viven en cada negociación con un futbolista", agregó.

En cuanto al seleccionado peruano, Arrieta afirmó que este proceso es algo que aún está siendo analizado por ambas partes.

"En la primera oferta no le ofrecieron el mismo salario que gana actualmente y ahí bajaron. Ahí esto es un tira y afloja, pero sí podemos marcar que Gabriel Costa es petición número uno para Gustavo Quinteros y que lo puedan renovar”, explico.

Los jugadores aún no resuelven su futuro con el Cacique | Foto: Agencia UNO

En cuanto al argentino, el reportero expresó que es el nombre seleccionado para dejar libre la cuota de forastero en el equipo, pero que de momento no se ha dialogado con el ex Vélez.

“El cupo liberado de extranjero es Agustín Bouzat, pero he estado preguntando si hay novedades sobre este tema y me marcaron que no hay nada encaminado y que tampoco se ha hablado con el jugador”, dijo el periodista.

“Ahora es una decisión que la debe tomar la dirigencia junto con Gustavo Quinteros para decir ‘perfecto, necesitamos liberar el cupo de extranjero. Intentemos negociar con Agustín Bouzat’. Pero al menos por lo que me comentaban, todavía no se avanza nada en el intento de liberar ese cupo. Lo que sí tiene a Colo Colo de cabeza es la renovación de Gabriel Costa, que es petición de Quinteros”, cerró.