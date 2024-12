Un error puede marcar carreras y en el mundo del fútbol no solo se equivocan los futbolistas. Ejemplo de ello es Alberto Jesús López: un relato suyo en un partido de Universidad de Chile abrió una importante polémica.

En abril de 2024, en un encuentro contra Unión Española, el Trovador del Gol lanzó una frase que enardeció a los hinchas azules. ¿Qué dijo? Se refirió al club como “Universidad de Chiste”.

Ello le valió duras críticas en redes sociales y tuvo que pedir disculpas públicas. A meses de dicho episodio, destapó el porqué de su error en conversación con Paulo Flores en el Almanaque de Florete.

“Se escuchó como si dije eso. Fue un lapsus. Revisas YouTube y está lleno de errores de relatores. Tengo un gran amigo en Paraguay que lo hizo en un clásico y él lo pasó muy mal, fíjate”, señaló el relator.

En dicha línea, detalló el ejemplo: “Él dice en un clásico, en un gol de Cerro Porteño, dice gol de Olimpia. No se dio cuenta y fue un lapsus. Uno está a mil por hora”.

¿Se arrepiente de lo dicho? Seguramente, pero confesó que las críticas no lo abatieron. Entiende que un error lo puede cometer cualquiera y en esta ocasión le tocó a él.

“Un colombiano relata un gol de un equipo que no estaba jugando. (…) Uno está expuesto a eso. Si te digo que la pasé mal… no la pasé mal. Son gajes del oficio”, detalló.

Su cercanía con Universidad de Chile

Finalmente, aludió al cariño que le exhiben otros hinchas azules. Prefiere quedarse con eso antes que con el lapsus que vivió y pasó a llevar, sin querer, a los fanáticos del club.

“Yo estoy operado de los nervios, no me afectó. Si yo coloco eso versus los relatos memorables y el cariño de la gente, yo me quedo con eso. Soy muy optimista con la vida, soy muy positivo”, cerró.