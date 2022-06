Colo Colo busca incansablemente fortalecerse en Argentina de cara a un segundo semestre exigente en donde tendrán participación en Copa Chile este sábado ante Deportes Temuco y después el debut en los octavos de final de Copa Sudamericana y la obligación de quedarse con el Campeonato Nacional 2022.

Esta tarde, Daniel Morón llegó directamente desde el otro lado de la cordillera y habló en el aeropuerto internacional de Santiago con Al Aire Libre de Radio Cooperativa, en donde señaló que “Estamos ahí trabajando, la búsqueda no ha sido fácil. Ustedes ya saben lo que pasó con uno de los refuerzos, pero estamos con mucho ánimo, mucha energía para poder antes que comience el campeonato poder tener alguno ya cerrado”.

Morón sabe que vendrá otra oferta del América por Solari. | Foto: Agencia UNO

Consultado por el ‘Pibe’, el ‘Loro’ fue claro: “Con Pablo hemos estado todos estos días. Cuando uno está en una pretemporada se cruza a cada rato, él está trabajando como el resto de los jugadores. Hemos estado en contacto con él, on el cuerpo técnico, con todos. Él anda con una pequeña dificultad física pero bueno, ahí está como todos trabajando”

¿Nueva oferta del América de México tras haber rechazado la primera? , Morón expresó que esta aún no ha llegado, pero “Estamos esperando de que puedan pasar cosas buenas para todos”.

En el cierre, lamentó que el fichaje de Ramiro González no se haya podido concretar, diciendo que “Lamentablemente sí, porque calzaba todo perfecto; no ocupaba cupo, teníamos números que estaban acorde a lo que el club había propuesto y ante eso fue muy lamentable que los exámenes no los pasara”, remató.