Colo Colo obtuvo su esperado título 33 este domingo tras vencer a Coquimbo Unido por 2-0 con anotaciones de Juan Martín Lucero y Agustín Bouzat. El cuadro albo se consagró campeón en la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2022 y dejó una sequía de cinco años sin alzar un título.

Por lo mismo, es que la gran campaña del equipo colocolino ha sido aplaudida y entre ellos está Danilo Díaz. El periodista compartió en ADN Deportes su análisis y fue consultado por dónde radica el éxito albo.

"Con Lucero, un jugador que hizo la diferencia como centrodelantero, como goleador, pero como jugador. No dependió del gol para ser gravitante en Colo Colo. Te sumaría a Esteban Pavez, un barómetro en el centro de la cancha, un jugador siempre bien posicionado y que además le dio carácter al equipo, ese carácter que necesitan los equipos grandes", sostuvo.

Sin embargo, también elogió al capitán del Cacique, Gabriel Suazo. El comunicador aseguró que el zurdo es el fiel reflejo de lo que significa ser colocolino.

"Te agregaría a Gabriel Suazo, desde el lateral izquierdo fue ese jugador que el equipo necesitaba, rompió desde atrás, le dio liderazgo y representa al colocolino de siempre, al que viene desde las inferiores de Colo Colo, al igual que Esteban Pavez", agregó.

Los albos obtuvieron el título 33 de su historia | Foto: Guille Salazar

Por otro lado, también destacó a Leonardo Gil y a Brayan Cortés, que para él también fueron piezas claves.

"Colo Colo se sostuvo en esa gran presión que ejecutaba y liderada por Leonardo Gil y que con Lucero, quienes iban a buscar a los defensores de los rivales o al mediocampista que se metía entre los dos centrales de los rivales cuando quería salir jugando. En esa presión, Colo Colo hizo goles en los minutos iniciales", justificó.

"La madurez de Brayan Cortés, para él ese partido en La Paz por la Selección Chilena me parece que marca su carrera, se recibió de grande. Dejó de ser el arquero que uno veía potencialmente y pasó a ser un arquero en serio, de equipo grande y que podía jugar en la selección", expresó Díaz.

Finalmente tuvo palabras para Maximiliano Falcón y también para Emiliano Amor, quienes fueron una columna clara para Quinteros. Además de los jugadores Sub 21, como Vicente Pizarro.

"También ese temperamento que le dio Falcón, acompañado por la frialdad de Emiliano Amor. Un jugador fuerte, juego aéreo, un jugador serio y que pudo acompañar al 'Peluca' que a veces se desordenaba. Colo Colo tiene esa columna", explicó.

"Tuvo a diferencia de otros, Sub 21 confiables, encabezado por Vicente Pizarro. No fue un problema para Colo Colo el Sub 21, al contrario, marcó diferencias con los demás rivales. Por todo eso, creo que Colo Colo es un justo campeón", cerró.