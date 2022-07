Colo Colo obtuvo un importante triunfo el pasado sábado ante Huachipato por la Fecha 19 del Campeonato Nacional, que lo mantienen como líder exclusivo con 39 puntos y que lo hacen dar un paso más al tan esperado título.

El Cacique ha venido de dos compromisos bastante disputados. Primero enfrentó a Audax Italiano en Rancagua y donde logró una victoria en el minuto final con un penal ejecutado por Gabriel Costa. Ahora, frente a los acereros encontró los tres puntos con anotación de Cristián Zavala a los 84 minutos.

En relación aquello, Danilo Díaz aseguró en Los Tenores de ADN, que los albos están ganando encuentros que te llevan a ser campeón a final de temporada, a pesar de no ser tan superior a sus rivales.

"Colo Colo empieza a ganar esos partidos que te hacen campeón. La ganó al Audax en los descuentos, tres puntitos y adentro, era empate. Frente Huachipato no había por donde, cerrado y Huachipato no pateó al arco, nunca pudo manejar la pelota y contragolpear, pero no lo pasaba mal", comenzó explicando Díaz.

"Castellón no estaba ni para figura, porque eso significa que no había sido exigido y sobre el final el gol de Zavala y tres puntitos adentro. O sea, de dos puntos que podría haber sumado por el trámite, más allá que haya tenido la pelota, termina sumando seis. Así se construyen los campeonatos", cerró.

El atacante le dio el triunfo agónico a Colo Colo ante Huachipato | Foto: Agencia UNO

El próximo partido de los albos es nada más y nada menos que el Superclásico ante Universidad de Chile. El conjunto colocolino no caen ante su archirrival desde el año 2013.