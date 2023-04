Dante Poli se ilusiona con el rendimiento de Damián Pizarro: "Me parece una muy buena noticia para Colo Colo y para el fútbol chileno"

Si hay un jugador que comienza a llamar la atención de los hinchas de Colo Colo es Damián Nicolás Pizarro Huenuqueo, joven atacante de 18 años que está haciendo sus primeras armas en el profesionalismo y quien ya sabe lo que es anotar en el Campeonato Nacional.

El futbolista que firmó su primer contrato como profesional en abril de 2022, para luego aportar con un gol en la caída 1-3 ante Cobresal y, el pasado sábado, estuvo desde el arranque en el triunfo por 1 a 0 de los dirigidos por Gustavo Quinteros ante Huachipato.

Pizarro podría ser de la partida ante Deportivo Pereira por la Libertadores | Foto: Photosport

Estas buenas actuaciones han llevado que distintas voces del fútbol nacional alcen la voz sobre la irrupción del ariete del Cacique, tal es el caso de Dante Poli, comentarista deportivo de Radio Futuro, quien alabó a Pizarro.

"Me encantó lo que hizo el fin de semana frente a Huachipato, jugó ahogado todo el partido y así y todo tomó buenas decisiones. Este chico está con un ímpetu, está con unas ganas y está con un entusiamasmo que es impresionente", partió diciendo el ex zaguero de Nueva Chicago y Universidad Católica.

"Qué lindo verlo jugar de esa forma, con esa personalidad y no lo veo como soberbio. Se las arregla y se las ingenia, sé que no hay que meterle presión pero por algo Quinteros, que no regala minutos a los juveniles salvo que se lo ganen y él lo ha demostrado", añadió

"Me parece increíble Pizarro en una semanas no lo conocía nadie y estaba desaparecido del mapa futbolístico profesional, en 10 días: juega un amistoso con Colón de Santa Fe, juega contra Huachipato como titular y ahora va a jugar Copa Libertadores con 17 años. Hay que saber llevarlo, pero me parece una muy buena noticia para Colo Colo y para el fútbol chileno", cerró.