Faltando pocos días para que comience el Torneo Nacional de este año, ya ocurren los primeros problemas para algunos equipos. Es el caso de Deportes Copiapó, quienes emitieron un comunicado explicando el retraso que han tenido en la venta de entradas para su primer duelo contra Colo Colo, donde acusan al conjunto de Macul de ser el responsable de este inconveniente.

En el escrito, declaran detalladamente al culpable de no haber llevado a cabo la venta el día que habían estipulado el cuadro local: "Según la reunión que tuvimos hoy el conjunto con la Delegación Presidencial Regional de Atacama, Estadio Seguro y la ticketera, no se puede iniciar la venta de entradas debido a que Colo Colo no ha enviado la base de datos para identificar a sus hinchas y ante eso, no se puede emitir ninguna entrada", detalló el presidente del conjunto de Copiapó

Además, en el comunicado apuntaba a la comprensión de los hinchas y a trabajar a la brevedad para iniciar la venta de los tickets. "Esperamos recibir esta información lo antes posible desde Colo Colo. para iniciar la venta de entradas para el encuentro del día domingo", finalizó.

Deportes Copiapó no puede iniciar la venta de entradas para el duelo contra Colo Colo. (Instagram Deportes Copiapó)

Hoy hasta el miércoles 18 de enero correspondía entradas para los hinchas abonados. Para el público general y la hinchada visitante se podrían adquirir desde el viernes 20 de enero por ServiTicket, en las boleterías del estadio, pero todo quedará a la espera de un posible cambio de fechas por parte de la dirigencia del León de Atacama.

El duelo se llevará a cabo el domingo 22 de enero a partir de las 18:30 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, válido por la primera fecha del Campeonato Nacional 2023.