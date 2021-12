La incorporación de Cristián Zavala a Colo Colo no ha sido indiferente para nadie y ahora fue un ex compañero de las inferiores en el Cacique quien reveló una curiosa premonición sobre el nuevo refuerzo albo.

Colo Colo anunció como regalo de navidad la incorporación de Cristián Zavala al primer equipo del Cacique, dándole de esa manera a Gustavo Quinteros el primer refuerzo para una temporada 2022 exigente que se le avecina al Cacique.

En Redes Sociales, el nuevo refuerzo albo dejó entrever su alegría con un video en donde agradecía por la oportunidad y se mostraba entusiasmado por lo que viene. Al día siguiente, colgó un par de imágenes de su paso por las inferiores de Colo Colo, en donde compartió equipo con Carlo Villanueva y Diego Ohlsson, entre otros jugadores.

Fue precisamente Ohlsson -que hoy por hoy se encuentra sin club- quien, tras ver la foto en Redes Sociales, reveló una curiosa premonición que hizo el capitán de ese equipo, Benjamín Jerez, sobre el futuro de Cristián Zavala.

“Recuerdo que en la Sub 14, el Benja Jerez en un entrenamiento cualquiera me dijo ‘te apuesto que al Zavala lo van a tener que comprar después’. Dicho y hecho”, fueron las palabras del ex Cacique recordando a Zavala.

Según palabras del nuevo refuerzo albo, le tocó salir de las inferiores de Colo Colo por diferencias con un entrenador, teniendo que dar una vuelta larga hasta volver al Cacique para la próxima temporada.

Ahora, deberá demostrarle a Gustavo Quinteros el excelente año que tuvo con Deportes Melipilla si quiere ganarse un lugar en el equipo y pelear por los desafíos nacionales e internacionales que tiene Colo Colo por delante.