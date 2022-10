Diego Rubio le pasa la pelota a la directiva de Colo Colo ante un posible regreso: "Depende del club, no solo de mí"

Colo Colo hoy en día es pura felicidad, más aún en la semana que los podría coronar como campeones del Campeonato Nacional, en donde si los ‘Albos’ logran sumar una unidad ante Coquimbo Unido este fin de semana, serían los nuevos monarcas del fútbol nacional y esperan que este inminente título, sea uno de los muchos que se puedan avecinar para el ‘Cacique’ en los próximos años.

Por aquello, en la directiva del ‘Popular’ ya sigilosamente miran de reojo lo que puede ser la temporada del 2023, en donde uno de los nombres que ha sonado constantemente en los últimos mercados ha sido el del atacante nacional, Diego Rubio, quien en esta jornada dialogó con ESPN y se refirió a lo que ha sido estos rumores que lo han ligado a Colo Colo.

“A mí me queda un año más, entonces al final tampoco fue una de las grandes temporadas de las mías. Ahí ya depende del club, del interés de allá en Chile y no solo en mí o en lo que se quiera allá, se tiene que llegar siempre a un acuerdo, hoy en día no puedo decirte nada”, partió señalando Rubio.

El hoy atacante de los Colorado Rapids es consciente de que siempre algún jugador que estuvo ligado a Colo Colo siempre tiene la opción de poder retornar y señala de que mantiene una espinita de no poder haber sido campeón con el equipo de sus amores.

Diego Rubio sueña con ser campeón en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Siempre se le pregunta a los que salieron del club o los que son hinchas y uno tiene esa espinita clavada de ser campeón o haber jugado un poquito más, pero encuentro que son cosas que se dan solas”, detalló en ESPN.

Finalmente, Rubio explicó que no quiere apurar nada ante un posible regreso y quiere que todo se vaya dando de forma natural, por mientras, él espera que se respete por los jugadores que hoy forman parte de la plantilla de Colo Colo.

“No creo que tenga que andar empujando nada o hablando de más, son cosas, hay que respetar a los jugadores que están hoy en día, que son grandes jugadores y después si las cosas suceden son porque te quieren o porque uno quiere también”, cerró.