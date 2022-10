El delantero se fue muy joven de la tienda alba y hoy por hoy no descarta la posibilidad de volver al equipo que lo vio nacer para cumplir su sueño de levantar una copa.

Diego Rubio se abre a jugar en Colo Colo el 2023: "Depende del interés que haya en Chile, no sólo el mío"

Pese a que aún no termina la temporada 2022 del fútbol chileno, los equipos comienza a mover sus grúas de cara al próximo año y ya comienzan a sonar importantes nombres para reforzarse.

En el caso de Colo Colo por ejemplo, deben salir a buscar varios puestos, uno de ellos es la de centrodelantero, considerando que Luciano Arriagada va a partir a Brasil, por lo que sólo tiene a Juan Martín Lucero, por eso y como todos años, aparece el nombre de Diego Rubio, el que ha desarrollado casi toda su carrera en la MLS.

El delantero que juega en el Colorado Rapids ha marcado 16 goles en 30 partidos y en conversación con ESPN no esconde sus ganas de volver a su hogar y cumplir su sueño de ser campeón.

"A mí me queda un año más de contrato. Depende del club y depende del interés que haya en Chile, no solo el mío o lo que yo quiera, se tiene que llegar a un acuerdo. Hoy no puedo decir nada, lo más importante es que Colo Colo salga campeón", afirmó.

Rubio reconoce que "uno tiene esa espinita clavada de ser campeón o de jugar más, pero son cosas que se dan solas, no tengo que andar empujando o hablar de más. Hay que respetar a los jugadores que están hoy. Si las cosas suceden, van a suceder porque te quiere y porque uno también quiere".