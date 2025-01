Colo Colo ya empieza a preparar lo que es su temporada 2025, pero con una gran interrogante, la que trata sobre el portero del ‘Cacique’ para este año, en donde tras la salida de Brayan Cortés, varias opciones han visto en el club, pero Jorge Almirón y parte de la dirigencia sueña con la vuelta del mismo Cortés.

Ante esta terrible telenovela por el arco de Colo Colo para el año del centenario, un ídolo del club como lo es Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se decantó por una opción para el arco ‘Albo’, en la que pidió la continuidad de Brayan Cortés para el 2025.

“Él es un nombre ganado en el club, es muy querido, yo no sé si está pasada de querer salir así de todas formas le va a traer consecuencias, creo que no, pero aparte del rendimiento y el conocimiento, no ocuparía cupo de extranjero, cosa que sería muy bueno”, partió señalando Borghi.

Desconociendo como van las negociaciones para el posible retorno del ‘Indio’, el ‘Bichi’ manifiesta que su permanencia puede ser clave para que Colo Colo siga reforzándose en otros puestos claves con sus cupos de extranjeros y además, deja entrever de como puede ser el estado anímico del portero.

Cortés podría volver a Colo Colo | Foto: Photosport

“Eso si es que Colo Colo quiere seguir invirtiendo en extranjeros, a lo mejor apunta al mercado chileno no más. Almirón ya dijo que habló con él y está la posibilidad de seguir, yo no sé como estará anímicamente Cortés, porque tenía tanta ilusión de llegar a Brasil, Argentina o México, no sé como estará él”, remarcó.

Finalmente, Borghi remarcó enfáticamente que si de él dependiera, se jugaría todo por la continuidad de Brayan Cortés y que se diera de la forma más rápida posible para que el jugador se sume a los trabajos de Colo Colo en su pretemporada.

“Sería muy bueno que volviese y pudiese otra vez estar a disposición del club y competir con todo por el puesto, Colo Colo ya arrancó a trabajar, sería bueno que se decidiese para ver que ocurre”, cerró.