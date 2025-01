En la Universidad de Chile siguen trabajando arduamente para conseguir al tan anhelado goleador para la temporada 2025, donde los Azules disputarán el Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores.

Bajo esa línea, en las últimas semanas ha aparecido fuertemente el nombre de Rodrigo Contreras, que en la última temporada la rompió toda en Everton de Viña del Mar y su pase pertenece a Deportes Antofagasta.

Incluso, en las últimas horas, el propio representante del jugador, Diego Braga, confirmó el interés de la U y manifestó a AS Chile que Azul Azul hizo una “oferta que es insuficiente, ojalá que la mejoren”.

Gonzalo Fouillioux y su información sobre la oferta de Rodrigo Contreras

No obstante, el periodista Gonzalo Fouillioux salió a desmentir los dichos del agente en el programa No Es Para Tanto de TNT Sports, lo que generó la sorpresa de los hinchas azules.

“Quiero dar una información que me entregaron desde la U”, dijo en el arranque el comunicador deportivo.

El Tucu Contreras es uno de los nombres que está en la carpeta de la U | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

“Viste que apareció una información hoy que era del representante del Tucu Contreras que la oferta de la U era insuficiente. Lo que me dijeron a mí desde la U es que no ha hecho ninguna oferta por Rodrigo Contreras. Lo único que ha hecho la U es conversar con Antofagasta para preguntar condiciones, ellos dieron su precio y ahí no han avanzado porque siguen prendidos con Octavio Rivero”, sentenció el profesional de las comunicaciones.

La temporada del delantero pretendido por Universidad de Chile

¿Cómo le fue a Rodrigo Contreras en 2024? El argentino jugó 29 compromisos en Everton y anotó en 17 ocasiones. Luchó palmo palmo por ser el goleador del fútbol chileno contra Fernando Zampedri.