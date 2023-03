Diputada colocolina alza la voz y pide expulsión de Jordhy Thompson: "Colo Colo no te merece"

Una complicada semana ha tenido Colo Colo, ya que el jugador Jordhy Thompson se vio envuelto en una grave polémica: se difundieron videos en donde golpea a una mujer en un club nocturno, lo que fue repudiado por el club que lo apartó del plantel profesional.

"El jugador, que actualmente reside en Casa Alba, se encuentra con una asesoría especial y frente a los graves hechos se ha determinado una intervención de profesionales especializados para que este tipo de situaciones no se repitan", indicó hace unos días el Cacique a través de un comunicado, condenando la violenta acción realizada por el jugador.

Thompson fue separado del plantel de Colo Colo por agredir a una mujer | Foto: Agencia Uno

Pero esto no fue suficiente para la diputada Marisela Santibáñez, reconocida hincha de Colo Colo, que expresó todo su malestar en su cuenta de Twitter: "El jugador Jordhy Thompson, no merece usar nuestra camiseta… ¡Definitivamente Colo Colo no te merece!".

La representante en la Cámara por el Partido Comunista complementó: "Solo debe agradecer a la institución que le dará un tratamiento sicológico, pero la cobardía de su agresión, debe tener una sanción ejemplar. #NoMasVolenciaContraLaMujer".

El futbolista de 18 años había tenido un promisorio inicio de torneo, pero por su violento actuar ante una mujer en un club nocturno deberá recibir atención psicológica. Además, el entrenador Gustavo Quinteros repudió lo ocurrido e indicó que no será tenido en cuenta "hasta que cambie su actitud".