Jordhy Thompson está concentrado en su presente en el Orenburg de Rusia. El futbolista de 20 años tiene un gran objetivo en su carrera: llegar a la Selección Chilena, pero sabe que para aquello debe ser estelar en su equipo y mantenerse en competencia.

“Mis metas las tengo muy claras, obviamente al jugador siempre le gusta competir y ese es uno de mis grandes objetivos el 2025, tratar de jugar titular, sumar minutos, ser importante en el equipo, obviamente estar compitiendo”, dijo en conversación exclusiva con BOLAVIP.

El extremo deja claro que su objetivo es llegar a la Roja: “Mi mayor meta es estar en la selección, así que quiero esforzarme para llegar a eso.. Ojalá se me dé la posibilidad y vamos a seguir entrenando a full para poder llegar a esa meta”.

También reconoce que seguir progresando en Europa es un anhelo de todo futbolista, pero revela que su deseo de volver a Sudamérica: “A cada jugador le gustaría estar en Europa, pero uno de mis grandes sueños es jugar en Argentina o en Brasil. Me gustaría competir, ganarme la titularidad. Soy un jugador bastante competitivo. Ese es uno de mis grandes objetivos, jugar en Argentina o en Brasil”.

Jordhy Thompson tiene el sueño de jugar en la Selección Chilena. (Foto: Jordhy Thompson)

Jordhy Thompson no ha hablado con Ricardo Gareca, pero si revela desconocido acercamiento de la Selección Chilena

El futbolista de 20 años aseguró que aún no tiene contacto con el entrenador de la Selección Chilena, pero revela que hay una señal de que está en el radar: “Directamente el profe Gareca no habló conmigo, pero sí me mandaron esa carta de reserva en los últimos dos partidos, así que por lo menos me mandaron esa carta que igual es importante, que significa que me están viendo”.

Thompson quiere estar más cerca de la Roja: “Como el fútbol ruso no se ve tanto (en Chile), me gustaría acercarme un poco más para poder mostrarme, para que vean mis condiciones. Obviamente mucha gente sabe cómo juego, por el tema de que jugué en Colo Colo, pero me gustaría acercarme para poder demostrar y decir que estoy presente y que puedo aportar a la selección”.

Por último, muestra su ilusión para estar en los partidos de marzo por las Eliminatorias o a futuro: “Uno nunca deja de soñar. Si bien este último tiempo no sumé tantos minutos, pero me gustaría estar siempre en la selección, esa es mi meta, mi sueño. Voy a tratar de esforzarme, hacer las cosas bien para poder estar en la selección, que me vean, estoy muy motivados para ese sueño”.