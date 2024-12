Por estos días el futbolista chileno Jordhy Thompson se encuentra en el país, aporvechando el receso invernal del fútbol ruso donde es parte del FC Orenburg, club que compró parte de su pase a Colo Colo a mitad de año.

El Niño Joya ya va a cumplir un año en el gigante euroasiático, ya que en el primer semestre estuvo a préstamo, realizando una gran presentación que le valió quedarse en el cuadro gasífero. Incluso, fue clave para salvarlos del descenso.

Y en su vuelta a Chile, habló en exclusiva con BOLAVIP, donde además de referirse al Cacique o a la Selección Chilena, comentó cómo ha sido su estadía en el frío de Oremburgo.

“Hay mucho frío, menos 15 grados a veces, menos 20. Gracias a Dios me adapté bien, me adapté al equipo, es un muy buen club. La verdad me acostumbré bien a mis compañeros, al equipo. Si bien ahora estamos tratando de sumar de tres puntos, no nos ha ido tan bien en los últimos partidos, siempre motivado”, comenzó diciendo.

“El equipo está bastante concentrado para poder ganar para poder sumar de tres puntos. Pero la verdad que mi estadía ha sido súper bien, me ha acostumbrado mucho y la gente es muy buena“, agregó.

La adaptación de Jordhy Thompson al ruso

Respecto a la barrera idiomática, el atacante de 20 años señaló estar adaptándose, aunque aquello le ha costado un poco más.

“Yo me acostumbré al tiro con mis compañeros, yo soy de adaptarme al tiro, no tengo problema con eso. Si bien ahora me cuesta un poquito, ya te vas a acostumbrando. Me pude adaptar súper bien“, expresó.

Los sueños de Jordhy Thompson

Al momento de hablar de sus sueños, Thompson confesó que desea acercarse a Sudamérica, para jugar en Argentina o Brasil.

“Mis grandes sueños es jugar en Argentina o en Brasil, me gustaría competir y ganarme la titularidad así fuerte. Soy un jugador bastante competitivo, me gusta la lucha, todo, así que ese es uno de mis grandes objetivos, jugar en Argentina o Brasil”, reveló.

En la misma línea, el antofagastino se refirió al gran logro que concretó en este regreso a Chile, que fue hacer realidad el sueño de la casa propia.

“También era un sueño mío tener una casita donde poder quedarme, una casa para mi familia también, para mi hijo que viene en camino. Estamos muy motivados, esas son las cositas que suman, cosas que te van poniendo contento, que te motivan. Siempre he querido comprarle una casa a mi familia, que tengan”, finalizó el formado en Macul.