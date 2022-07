El ex ayudante de Mirko Jozic comentó la sufrida eliminación de Colo Colo ante Internacional por Copa Sudamericana, instancia por la cual Inostroza le pegó fuerte a un equipo que estuvo irreconocible y que, a ratos, fue muy sobrepasado por los brasileños.

Eddio 'Yeyo' Inostroza no perdona la eliminación alba de Copa Sudamericana: "Colo Colo estuvo irreconocible, empezó 11 vs. 11 y terminó 13 vs. 9"

La eliminación de Colo Colo de Copa Sudamericana golpeó fuertemente al camarín liderado por el técnico boliviano-argentino Gustavo Quinteros, quienes no esperaban quedar fuera de Copa Sudamericana después de lo hecho en la ida e, incluso, hasta los primeros 30 minutos del compromiso de vuelta que terminaron perdiendo 4-1.

El Cacique tuvo la clasificación a los cuartos de final del segundo certamen internacional de mayor importancia en este lado del continente casi en el bolsillo, con una ventaja global de 3-0 y con 60 minutos por delante. De ahí en más, Internacional fue una aplanadora y redujo al Cacique a absolutamente nada, dejándolo con las manos vacías.

En Bolavip quisimos saber la opinión de Eddio ‘Yeyo’ Inostroza, quien se sentó a conversar y realmente mató al equipo por haber jugado un partido en donde nunca se encontró dentro de la cancha.

Inostroza criticó la última línea del Cacique. | Foto: Getty Images

“Colo Colo estuvo irreconocible, no anduvimos muy cerca de lo que estaba mostrando de repente, con esto de subir, bajar, mantenerse abajo que le ha costado mucho más. Empezamos 11 vs 11 y terminamos 13 vs 9. Horrible defensivamente, blando, lleno de errores con niveles bajísimos y yo creo que hay poco y nada que rescatar”, fustigó.

¿Le pasó por arriba Internacional? Inostroza responde: “Colo Colo ayudó a que le pasaran por arriba y no solo los 11 en cancha, el técnico empezó a modificar el planteamiento defensivo sobre todo y los desordenó más que mejorarlos, ayudó muy poco la banca”.

El ex ayudante de Mirko Jozic criticó fuertemente la última línea de los albos: “De los centrales mejor no hablemos y conociendo el nivel de los brasileños… Un brasileño de visita por mucho que ande mal, regular o que esté último igual les complica a los equipos chilenos. La defensa y contención hubo muy poca; reconocemos que Pizarro es un buen jugador con la pelota en los pies, pero no es un jugador que te recupera en ese puesto de volante de contención”.

Ahora, a Colo Colo no le queda más que pensar en el Campeonato Nacional 2022 este domingo cuando reciba a Deportes La Serena en el Estadio Monumental y la Copa Chile, en donde deberá enfrentar a Ñublense por los octavos de final.