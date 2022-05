Gustavo Quinteros ha destacado como uno de los posibles candidatos para la banca de la Selección Chilena. El entrenador de Colo Colo ha comenzado a surgir con la posibilidad de que pueda estar a cargo de los dos equipos como una curiosa opción, en la cual de momento no se han entregado detalles al respecto de esta opción.

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo conversó este miércoles con Radio Infinita, donde fue consultado por la posibilidad de que el entrenador albo pueda ser una opción para la banca de la Selección Chilena apuntando que tienen las condiciones para encarar este importante desafío.

“Respecto a la posible o no salida de Gustavo (Quinteros), siempre va a tener muchas opciones. Yo no sé, sinceramente, si existe un interés real o no, no lo sé, pero siempre va a estar ahí porque es un entrenador de mucha calidad. Es esperable que en algún minuto Quinteros salga de Colo Colo, si va a la selección o a otro lado, es muy esperable porque tiene los pergaminos para hacerlo”.

Edmundo Valladares, expresidente de Blanco y Negro. (Foto: Agencia Uno)

No obstante, respecto al punto de vista personal, el expresidente de la concesionaria apuntó que “Ahora, si a mi me preguntan, yo creo que Gustavo tienes las intenciones de ganar cosas grandes primero en Colo Colo y luego, como todo profesional, tendrá que ir evaluando”.

El Cacique sigue a paso firme en la lucha por el liderato del Campeonato Nacional y que durante este fin de semana buscará seguir encaminando, dado que este sábado recibirán la visita de Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.

