Colo Colo no tiene un buen pasar en el fútbol chileno y en la Copa Libertadores. El Cacique no logra convencer con el nivel que muestra y sólo le alcanza para pelear por empates o ganar a duras penas en el Torneo Nacional. Sin duda, Gustavo Quinteros golpea la mesa para que le traigan refuerzos de mayor calidad y, además, Blanco y Negro tiene que generar caja para sumar a un par más de elementos.

Eso lo tiene claro el periodista Esteban Abarzúa, quien le plantea una dura tarea al Cacique para la segunda parte de la temporada. Además, el comunicador no está para nada conforme con lo exhibido por los albos hasta ahora.

"Malo, malo (...) Sí, lo que pasa que Colo Colo no se reforzó en la ventana del verano, donde pudo hacerlo con los refuerzos que quería, pero se despotenció. Los refuerzos que llegaron lo hicieron tarde y llegaron a tapar puestos improvisados. Cuando Quinteros terminó el año pasado, pensaba en reforzar otras posiciones en otro lugares", expresó.

Colo Colo lo pasa pésimo en el fútbol chileno (Photosport)

Abarzúa sabe que Colo Colo está sufriendo y le plantea una tarea a cumplir para los próximos meses, ya que sabe que el equipo albo carece de jerarquía.

"Colo Colo está obligado a reforzarse, porque todavía mantiene un déficit de plantel que es importante para pelear la Libertadores y el Torneo local" Jugó con puros 'cabros' y jugó con el equipo de proyección más algunos refuerzos. Sí, porque tiene pocas variantes y no tiene cambios", agregó el periodista.

En esa misma línea, Abarzúa sabe que "Colo Colo no tiene cambios. La gran afirmación que no tiene plantel, porque hay muchos lesionados, no tiene plantel para resolver problemas y cuando pasa es por que no tienes equipo".

El próximo semestre, Colo Colo tendrá que hacer valer sus refuerzos. Uno de ellos puede ser Emiliano Amor, aunque depende de sí puede liberar un extranjero. Según Bolavip, el cuerpo técnico tiene en vista sumar a un lateral y a otro delantero. Todo dependerá, además, si es que se va o no Marco Rojas a mitad de año.