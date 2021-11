Colo Colo empató con Curicó Unido y quedó igualado en la tabla de posiciones con Universidad Católica por eso una vez concluido el encuentro, su técnico Gustavo Quinteros hizo hincapié en el hecho de que está compitiendo el título con cinco jugadores sub 20.

Colo Colo igualó sin goles con Curicó Unido y con esto quedó igualado en el primer lugar de la tabla de posiciones con Universidad Católica a falta de apenas dos fechas para que termine el Campeonato Nacional.

Luego de la paridad, Gustavo Quinteros se tomó con calma la igualdad, pero no dejó pasar la oportunidad de recalcar que está compitiendo palmo a palmo con la UC dando algo de ventaja.

"Fuimos el único que tuvo que jugar dos partidos con chicos de 16 y 17 años, perdimos seis puntos que podían ser de ventaja hoy, pero ya no se dio. Todavía tenemos la chance de pelear. Tenemos que trabajar mucho lo físico, no estamos siendo el equipo que presionaba constantemente, que ganaba por intensidad, que superábamos físicamente a los rivales. Hay que hacer ese trabajo para volver a ese estado en el que estábamos", indicó.

Agregando que “Hoy se puso en evidencia, jugamos con cinco chicos menores de 20 años. Definir un campeonato con cinco chicos Sub 20 no es nada fácil. Pero creo que lo hicieron bien por momentos. Nos hubiese gustado jugar con todos los titulares, pero no estuvieron por un motivo u otro”, aseguró.

El empate ante Curicó

Quinteros también analizó lo que pasó este domingo en el estadio La Granja y no tuvo dudas en reconocer el buen partido que hizo el cuadro local.

"El partido fue parejo, el rival jugó bien. Quizás pensando de esa manera, no se perdió. Hay que valorar a los rivales, Curicó jugó un gran partido, se defendió bien, generó. Jugamos con cinco Sub 20 y seguimos en la punta así que es valorable lo que estamos haciendo a pesar de las adversidades que tuvimos", afirmó.

Para el final, reconoció que "no jugamos como podemos, estuvimos debajo de nuestro nivel individual y colectivo, pero bueno. En el segundo tiempo tuvimos la más clara del partido para ganarlo".