Emiliano Amor dialogó con Pelota Parada durante este lunes y se refirió a varios temas con relación a Colo Colo. El defensor argentino se volvió un pilar fundamental para Gustavo Quinteros en la zaga alba durante el pasado torneo y en este 2022 espera continuar en esa línea.

En cuanto a una de las consultas fue si el plantel está al tanto de las informaciones que circulan entorno al club y en particular ante los refuerzos o de algunos nombres que pueden abandonar en este mercado de pases.

"Sí, obviamente que leemos, escuchamos las noticias y todo eso, pero lo que veo acá en los entrenamientos es que todos tienen el compromiso y la responsabilidad de hasta el último día representar a Colo Colo", dijo el argentino.

En cuanto aquello de los que jugadores que pueden salir del equipo está el caso de Pablo Solari, quien según lo que se ha informado, tendría una propuesta para reforzar al América de México.

"He escuchado también de Pablo (Solari) que llegó una oferta o no sé si llegó, la verdad que él es muy cuidadoso con esas cosas y entonces no habla mucho. Lo vemos muy comprometido y si le toca irse será por el bien de él y si no mejor para nosotros porque es un jugador muy importante", agregó el defensor.

Finalmente, también respondió acerca de una supuesta cifra que se habría filtrado por el atacante, pero el ex Vélez no quiso entrar en más detalles. Además, destacó una característica en el Pibe que no ha logrado identificar en otro jugador en nuestro país.

"En eso no me meto, no sé ni cuanto valgo yo y no sé cuánto vale él. Entonces no puedo meterme en eso. Lo que puedo decir es que es un jugador muy importante para nosotros y no he visto en Chile un jugador como él, que en el uno contra uno gane la mayoría de los duelos", cerró.