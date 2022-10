Colo Colo continúa festejando su título 33 tras ganar el Campeonato Nacional 2022, pues los albos derrotaron a Coquimbo Unido el pasado domingo y se coronaron campeones luego de cinco años.

Por lo mismo, luego del torneo alcanzado por el Cacique, son varias las figuras que destacaron a lo largo del año e incluso de aquellas que no están hoy en el plantel, pero que fueron parte de esta gran campaña.

Pablo Solari estuvo en la primera mitad de la temporada, pues el argentino emigró a River Plate en el pasado mercado de invierno y también es parte de este nueva estrella del club colocolino.

En esa línea, Alfredo Stöhwing conversó con Pelota Parada de TNT Sports y le preguntaron si el 'Pibe' podría ser parte de la celebración de este próximo fin de semana en el Estadio Monumental contra O'Higgins.

"No se me había ocurrido o no sé si a alguien del club se le había ocurrido. Encuentro que es una súper buena idea, tiene un montón de desafíos, sabemos cómo es el fútbol argentino, pero es una cosa que vamos a empezar a hacer porque sería lindo y además él se lo merecería", sostuvo el mandamás albo.

El Pibe estuvo la primera parte del año en el Cacique antes de partir a River | Foto: Agencia UNO

Ahora, queda esperar si el delantero trasandino estará presente o no en 'La Ruca' para celebrar la copa junto a sus ex compañeros, cuerpo técnico y por supuesto con los hinchas.