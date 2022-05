Colo Colo continúa con su planificación de su próximo partido contra Coquimbo Unido en el estadio Monumental, donde buscarán mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional y llegar de la mejor manera al duelo con River Plate por Copa Libertadores.

Para encarar este partido, los albos sufren con el desgaste de varios de sus titulares y están analizando la opción de dosificar. Walter Lemma, ayudante de Gustavo Quinteros, habló en conferencia de prensa, donde aseguró que casi no lamentan bajas para enfrentar a los piratas.

“Estamos pensando en Coquimbo, que en principio es una final, y tenemos en vista a River, O’Higgins y Fortaleza. Es un desafío enorme para mantenernos en la cima del campeonato. Nos hemos preparado muy bien para un partido complicado. Los únicos que tenemos en diferenciado son (Alexander) Oroz, (Maximiliano) Falcón y (Pedro) Navarro, el resto están todos en condiciones. Trataremos de poner al mejor equipo posible para enfrentar a Coquimbo”, comenzó.

Asimismo, reconoció que la sobrecarga de partidos es tema en la interna antes de parar el equipo. “La doble competencia se hace difícil, nosotros tenemos que evaluar constantemente como están los jugadores, tenemos comunicación directa con ellos y ahí tomamos decisiones. Contamos con casi todos los jugadores, tenemos opciones a la hora de elegir y a partir de ahí uno va manejando lo que necesita según como se sientan”, complementó.

El argentino celebró el regreso de Gabriel Costa, quien estuvo fuera de los últimos compromisos por suspensión. “Está en un rendimiento muy bueno, en el cual lo debemos aprovechar y su vuelta nos viene muy bien, porque se entiende muy bien con Gabriel (Suazo). Aprovecharemos también de que pueda jugar por el centro, nos da profundidad, nos da gol, es muy importante y estamos contentos de volver a tenerlo”, expuso.

Al ser consultado por el bajón de los segundos tiempos, Lemma no dramatizó y explicó que “analizándolo desde adentro no hay tal bajón, de alguna manera el rival también impone sus armas y no nos deja desplegar nuestro juego, es parte del desarrollo de un partido. Nosotros ahí evaluamos cada situación que va pasando, ver como sostenerlo, la doble competencia también es dura, puede haber algún decaimiento físico en algún jugador, pero se sostiene la intensidad colectiva”.

Gabriel Costa volverá ante Coquimbo Unido. / FOTO: Agencia Uno

Finalmente, tuvo palabras para lo que será el regreso de Esteban Paredes al estadio Monumental, a quien ya tuvo la posibilidad de dirigir en su último año en Colo Colo. “El mayor de nuestros respetos para Esteban, un ídolo del club. La gente va a estar contenta, él también, será recibido como un ídolo y no se merece otra cosa. Agradecidos porque lo conocimos en un momento complicado y siempre sumó como un buen ídolo”, cerró.