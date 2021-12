Leonardo Gil finalizó su préstamo en Colo Colo. El volante de gran rendimiento en el Campeonato Nacional 2021 es parte del Al Ittihad de Arabia Saudita. Los albos buscan hacer la mejor propuesta posible para continuar con el futbolista la próxima temporada, en la cual disputarán Copa Libertadores.

Se hablaba de dos millones por el pase, una cifra que ha ido bajando, pero también aparece interés de otros clubes. Edmundo Valladares reconoce que el Cacique hoy no está en condiciones de competir de igual a igual económicamente: "Es prioritario que pueda continuar en Colo Colo, él tiene toda la convicción de hacerlo. Es una situación que no ha sido fácil, el mercado chileno no es competitivo con otros mercados otros a nivel mundial, por lo tanto no es fácil", dice el presidente de ByN y el Club.

"No sólo tenemos que buscar esa continuidad, son varios jugadores que queremos mantener la base del plantel, ojalá poder reforzar en algunas posiciones. Haremos llegar una propuesta formal por Leonardo Gil haremos el mayor esfuerzo que podamos", agrega el directivo.

Valladares no se precipita en dar un pronóstico en cuanto a las negociaciones: "No quiero aventurarme a decir si está más dentro o fuera. La intención de ambas partes es que se pueda quedar. Vamos a hacer el mayor esfuerzo económico que podamos, se lo hemos manifestado a su representante. Ojalá llegar a un punto de acuerdo, pero hay que ver y atender cuales los montos que podemos llegar. Vamos a hacer el mayor esfuerzo que esté en nuestras manos".

El presidente albo se refiere al mal balance financiero del 2020 que afecta en el presente año: "Hay que terminar de ajustar los valores, son montos elevados para la situación actual que vivimos en Colo Colo. Existen pérdidas del año anterior de cuatro mil millones, una caja muy complicada. Hemos tenido aforos reducidos, afortunadamente hubo un trabajo importante de la administración en la cual hemos sumado y vamos a confirmar varios acuerdos comerciales que nos van ayudar muchísmo. Tenemos que ser cautos. Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible todo lo que esté a nuestra manos para ojalá asegurar la continuidad de Leo", cierra.