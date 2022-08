El ex jugador de Colo Colo le envió un cariñoso mensaje a Gabriel Suazo por el día de su cumpleaños.

Este martes es un día especial para el capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo. El zurdo cumpleaños este 9 de agosto y seguramente han sido varios los saludos a través de las redes sociales y de sus compañeros en el plantel.

Sin embargo, hubo uno muy especial y se trata de Pablo Solari. El Pibe se marchó a River Plate en el pasado mercado de pases, pero la amistad con el lateral sigue siendo la misma. El argentino le mandó un cariñoso saludo a su gran amigo por un año más de vida.

"Hola amigo mío ¿cómo estás? Te quería desear un muy feliz cumpleaños, espero que puedas pasar un hermoso día junto a tus seres queridos. Sabes que te aprecio un montón, que sos una persona increíble, que todo el mundo quiere", dijo el delantero.

"La verdad que te quería agradecer por tu amistad, por siempre apoyarme, darme un consejo desde el primer día que nos conocimos. Sabes que te amo un montón, que te extraño como vos me extrañas a mí (espero, ríe). Bueno, amigo ¿qué decirte? Que pases un hermoso día y que vengan muchos éxitos", cerró Solari.

El Pibe le mandó un saludo de cumpleaños al capitán albo | Foto: Agencia UNO

Tras ver el video, fue el mismo Suazo quien agradeció esta grata sopresa y también tuvo palabras para su amigo trasandino. Además, tuvo palabras para agradecer a los hinchas por este día especial.

"Mandarle un saludo a Pablito, que lo amo mucho, ya le escribí. Muchas gracias por el saludo y a todos los hinchas agradecerle por el cariño que se me tiene y el que me he podido ganar a lo largo de estos años. Llevó acá en el club desde el 2006, toda mi vida viniendo acá y en esta institución a la que más amo. Mandarles un beso y un abrazo grande, y vamos por esos dos campeonatos que tenemos", cerró el capitán.

Revisa a continuación el saludo de Pablo Solari a Gabriel Suazo.