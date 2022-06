Colo Colo y Gustavo Quinteros siguen apostando a los jóvenes talentos que hay en Sudamérica y si en un principio fue la llegada de Pablo Solari, ahora fue la del boliviano Ervin Vaca, quien fue notificado que estará a préstamo por los próximos seis meses.

Recordar que el altiplánico estuvo a prueba a principios de año durante dos meses, incluso anotó varios goles importantes en las juveniles del Cacique, algo que llamaron la atención de los dirigentes de Blanco y Negro y del propio cuerpo técnico comandado por Quinteros.

En conversación con Tigo Sports, Vaca mostró su felicidad al llegar a Colo Colo y reveló que tuvo una conversación con el DT de los albos.

"La verdad es que es una alegría única, muy agradecido con Dios porque él es el único que sabe el esfuerzo que yo hacía día a día, desde el momento que estuve acá en la academia. Muy feliz con mi familia y amigos", afirmó el jugador de 18 años.

Vaca es una de las grandes promesas del fútbol boliviano | Foto: Colo Colo

"Simplemente le pido a Dios que me guíe y poder hacer las cosas bien en esta temporada. El profe Gustavo fue el que me habló y me dijo que comenzaba a entrenar con ellos, quería ver mis capacidades, los dos meses que fui entrené con el primer plantel, desde chico quería ir para afuera para elevar mi estilo de fútbol y mi selección", sentenció.

Recordar que Vaca si podría utilizar un cupo de extranjero y desde el Cacique afirman que estará principalmente en la juvenil de los albos, pero igual si Quinteros lo requiere lo podría citar para los diversos compromisos.