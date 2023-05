La ausencia de Leandro Benegas en la citación de Colo Colo para enfrentar a Unión Española despertó el interés de Marcelo Barticciotto, quien asegura que es raro que el Toro no vaya ni siquiera a la banca.

"Es raro": Marcelo Barticciotto no se explica la ausencia de Leandro Benegas en la citación de Colo Colo

Esta tarde, Colo Colo tendrá que moverse hasta la comuna de Independencia para enfrentar a Unión Española en lo que promete ser un reñido encuentro entre dos equipos que vienen al alza en el Estadio Santa Laura.

En el día de ayer, Gustavo Quinteros entregó la citación del compromiso en donde destaca la gran ausencia de Leandro Benegas, delantero quien ha perdido protagonismo las últimas semanas a manos de Damián Pizarro y quien cada vez que entra no llena el paladar de Quinteros o el exigente público albo.

Uno que se mostró sorprendido por la decisión del estratega boliviano-argentino de no contar con el ex Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda fue Marcelo Barticciotto, ídolo albo quien se refirió al tema.

Benegas no irá ni a la banca ante Unión Española. | Foto: Photosport

“Lo de Benegas es raro, porque uno puede entender que el técnico elija a otro futbolista para jugar el partido, pero una cosa es que no juegue de titular y la otra es que lo deje afuera de la citación”, expresó Barti en F90 de ESPN Chile.

Barticciotto, eso sí, aseguró que muchas veces no se sabe el panorama completo cuando hay decisiones de este calibre: “Quizás tiene algo y no lo sabemos. Es difícil que Christopher Brandt (reportero albo de ESPN) no sepa si tiene alguna complicación o alguna lesión”.

ver también Poni ni suda con la suplencia de Cortés y le manda un recado al arquero

Jugadores más, jugadores menos, Colo Colo buscará esta tarde quedar a tiro de cañón frente a los hispanos y tratará de rescatar tres puntos que le permitan soñar quedar como puntero al término de la primera rueda que concluye la próxima semana.