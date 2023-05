El entrenador santafesino no descartó la opción de hacer una gestión para que el Huaso se incorpore al Cacique.

Gustavo Quinteros quedó con una espinita desde el pasado mercado de fichajes de Colo Colo. El Cacique en aquella ventana no logró incorporar en el puesto de lateral derecho luego de la repentina salida de Óscar Opazo, quien finalmente fichó en Racing Club de Argentina en su primera experiencia fuera de Chile.

En ese aspecto, dejó clara su intención de suplir al Torta, ahora para el segundo semestre: "Creo que lo que podemos incorporar es un lateral derecho porque no hemos podido reemplazar a Opazo. Si no, seguiremos peleando hasta el final con lo que tenemos o hasta dónde podemos llegar”.

El estratega santafesino tras el partido que los albos igualaron 1-1 ante Unión Española en Santa Laura, se refirió por primera vez a Mauricio Isla, lateral derecho que actualmente se desempeña en la Universidad Católica.

En primera instancia aseguró que no lo tenían en cuenta, pero a su vez no descartó ir por el fichaje: "La verdad es que no hemos pensado en Isla porque él está jugando en un rival directo. Hemos tenido que pensar en otros jugadores. Pero veremos si se puede hacer la gestión o seguiremos adelante con el plantel que tenemos".

Gustavo Quinteros entregó conceptos sobre Mauricio Isla (Foto: Photosport)

Quinteros espera recuperar a los futbolistas que están fuera: "Con la esperanza de poder tener a los cinco o seis jugadores que tenemos afuera, de experiencia y los que vinieron a reforzar o reemplazar a los que se fueron. Cuando estemos todos, vamos a tener muchas variantes. En Copa Libertadores y los partidos definitorios del Campeonato necesitas un poco más de experiencia y posibilidades de reemplazar a los que se puedan lesionar".

El DT lamentó la lesión de González: "Partido a partido estamos perdiendo jugadores. Espero que no sea por mucho tiempo lo de Ramiro".