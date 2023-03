Esteban Paredes está pensando día y noche en la despedida que tendrá del fútbol profesional el próximo sábado, cuando el Estadio Monumental se vista de gala para recibir al goleador en un evento que contará con música y dos encuentros amistosos.

En esa línea, el histórico goleador de Primera División e ídolo de Colo Colo reveló en diálogo con Las Últimas Noticias por qué decidió volver a los entrenamientos la semana pasada, donde se integró a los del Cacique en la semana de Superclásico.

“Quise ir a entrenar para que no me saliera panza. Siempre me vi ancho porque soy de musculatura gruesa, aún tengo músculos porque hago piernas”, dijo en primera instancia el ex ‘Visogol’.

Paredes anotándole a la U. | Foto: Agencia UNO

En esa línea, tiene sensaciones encontradas con lo que es su nueva vida alejada de la exigencia profesional: “Ahora vivo sin exigencias de levantarme temprano para ir a entrenamientos, pero a veces se echa de menos”.

Entrando a la cancha, Paredes cuenta que se moría por entrar el domingo: “El otro día quería entrar al clásico porque sentía que se podía ganar el partido, ya que la U vino a buscar el empate con un contragolpe o una pelota detenida”.

El sábado 25 de marzo, Esteban Paredes le dirá adiós al fútbol profesional en una tarde donde jugará un amistoso con amigos y después el plantel de honor del Cacique jugará ante Colón de Santa Fe.