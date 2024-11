Tras el título obtenido por Colo Colo el pasado fin de semana, Universidad de Chile insiste con su acusación al DT albo, Jorge Almirón, por supuestamente, haber dirigido en el duelo ante Huachipato, pese a que se encontraba sancionado.

Los azules, ya han sufrido dos derrotas en los tribunales futbolísticos chilenos y ahora, avisaron que irán al TAS, para demostrar que el entrenador argentino si violó las reglas.

Desde luego, esto ha traído mucha reacción, la última la de Esteban Paredes quien dijo “a llorar a otra parte” en un claro mensaje a los azules, que, fue contestado en Instagram por Gustavo Canales, otrora goleador laico, “Vergüenza ajena, no puedes ser tan ignorante”, le respondió el Mágico.

Linda pelea, donde muchos han salido al paso. Uno de ellos, Héctor Tito Awad, quien en diálogo con BOLAVIP CHILE, salió al paso y lo primero que hizo fue valorar lo que hizo el ex “19”.

“Está bien que los de la U, los ex jugadores le contesten a estos machucados, deben sacar la voz. Se creen el hoyo del queque y qué ganaron. Si cuando la U gana con ayuda, no me gusta”, dijo Awad de manera enfática.

Awad: “Ellos saben que hicieron trampa”

Continuando con su intervención, el comentarista agregó que “ya me ha bajado la tensión y los que conocieron a la U saben que son de hechos y no puedo decir lo mismo de la contra, que buscan la pelea fácil, el insulto, buscan todo después de haber obtenido un título de cartón”, manifestó el comunicador.

No contento con eso, siguió atacando a los albos y los tildó de tramposos. “Ellos lo saben, saben que hicieron con trampa con Almirón, saben que fueron favorecidos por los árbitros, saben todo lo que ha pasado. Asi es que, todos estos hociconetas que hablan, me pasan por cierta parte”, afirmó.

Al cierre, de manera tajante y con hechos, reveló que el albo fue ampliamente favorecido. “El ex jugador de Colo Colo debiese tener vergüenza de la manera en que se obtuvo el título. No estoy llorando, solo estoy poniendo con estadísticas que ellos fueron favorecidos y si comparamos los que nos ayudaron a nosotros, los de ellos fueron más. Les suspendieron partidos, en fin. Ya no me caliento el mate”, concluyó Awad.

¿Cuándo juega la U la final de la Copa Chile?

Será este miércoles 20 de noviembre a las 19 horas, el día en que la U dispute la final de la Copa Chile. El duelo, se llevará a cabo en el Estadio Nacional y solo resta conocer quién será el rival en el decisivo encuentro.